A 100 anni vota e usa il tablet, Teresa: «A Pianello sono tornata alle origini»

Per Teresa Capelli il tempo sembra aver fermato le lancette. Dal quel lontano marzo del 1926, quando venne al mondo a Cascina Pinigallia alle porte di Gragnano, fino ad oggi che, arrivata al traguardo dei cento anni di vita quasi tutta trascorsa a Milano, Teresa è "ritornata alle origini".

La sua esistenza Teresa, o "Tere" come la chiamano le operatrici della Pia casa Monsignor Castagnetti di Pianello dove si è trasferita di recente, l'ha vissuta in gran parte nella "Milano da bere", come racconta mentre armeggia tra cellulari e tablet. In barba all'età Teresa ha infatti voluto imparare a usare telefoni e computer per tenersi sempre aggiornata e in contatto con i suoi parenti.

Poco prima di festeggiare con i parenti il suo compleanno Teresa Capelli ha voluto infilare la scheda nell'urna. Non ha infatti rinunciato a esprimere il suo voto per il referendum sulla giustizia: "Votare è un mio diritto e dovere" dice.