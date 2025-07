A Castel San Giovanni nasce lo Sportello giovani, spazio di ascolto e dialogo

A settembre a Castel San Giovanni apre uno. Un punto di riferimento per chi ha un’età compresa dall’adolescenza fino ad arrivare ai trentenni. Un luogo in cui esporre, a tu per tu, segnalazioni, idee, suggerimenti, proposte ma anche problemi. Lo Sportello avrà sede in un locale del nuovo palazzo comunale di piazza XX Settembre. Sarà aperto fisicamente due sabati a settimana e al suo interno si potranno incontrare l’assessore allo sporte i consiglieri. Tutti e tre si sono resi disponibili come referenti. Occorre prenotare tramite mail a [email protected] Si potranno segnalare questioni riguardanti la scuola, la formazione, il mondo del lavoro, lo sport, il tempo libero. Entro il prossimo anno scolastico dovrebbero inoltre vedere la luce il consiglio comunale dei ragazzi e una consulta giovani che finora mancavano in città.