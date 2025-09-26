A Nel mirino i ponti di Piacenza e provincia sotto osservazione

Un ponte non è solo cemento e acciaio: è un filo che tiene unite comunità, famiglie, economie. È da questa consapevolezza che parte la nuova puntata di Nel Mirino, curata da Nicoletta Bracchi, in onda stasera alle 21 su Telelibertà.

Al centro dell’approfondimento i ponti del Piacentino, simboli di connessione ma anche opere delicate, che richiedono attenzione, manutenzione e ingenti investimenti. Quanti sono, in quali condizioni si trovano, chi ne ha la responsabilità e quali sono le risorse a disposizione per garantirne la sicurezza? Domande cruciali a cui cercheremo di dare risposta con una vera e propria mappatura delle infrastrutture, partendo dai dati aggiornati e dai casi più urgenti, come la chiusura del ponte sul Nure che in questi giorni sta creando disagi pesanti alla viabilità e alle comunità locali.

In studio con la giornalista Elisa Malacalza, caposervizio provincia Libertà, si confronteranno Francesco Scarpulla, responsabile opere d’arte Anas Emilia-Romagna, Patrizia Calza, consigliere provinciale con delega alla viabilità, e Davide Marenghi, dirigente tecnico della Provincia di Piacenza.

I nostri ponti: numeri, criticità, piani di manutenzione straordinaria e progetti già finanziati. Un viaggio tra responsabilità istituzionali, interventi in corso e sfide future.

Tutte le puntate di Nel Mirino sono disponibili anche on demand sul sito di Telelibertà.