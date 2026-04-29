A Piacenza dieci nuovi Maestri del lavoro

Sono in dieci i nuovi piacentini insigniti con "la stella al merito del lavoro". Le riconoscenze saranno assegnate il prossimo primo maggio durante la festa del lavoro a Palazzo Re a Bologna. Si tratta delle più alte decorazioni concesse dal Presidente della Repubblica ai lavoratori italiani.

I nuovi maestri del lavoro sono Roberto Brusamonti, Tiziano Cappai, Raffaella Fava, Lorenzo Garganese, Giuseppe Ghidotti, Paolo Mazzari, Mauro Mori, Gianluigi Poli, Piero Sabini e Andrea Zannoni.

La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, e abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più imprese. Tra i requisiti presi in considerazione nella valutazione dei candidati sussistono anche le ipotesi che: “abbiano, con invenzioni od innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale”.

Questa onorificenza esalta l’impegno quotidiano, la perseveranza e il senso del dovere di dipendenti di aziende pubbliche e private, che si sono particolarmente distinti per singolari meriti di perizia professionale, laboriosità e condotta morale. I dieci lavoratori premiati per il 2026 rappresentano senza dubbio esempi di come sia possibile coniugare i valori etici con quelli professionali.