A Podenzano cittadini preoccupati per la sorte del Cau

La comunicazione sta tutta in quattro fogli di carta uniti alla meglio con strisce di nastro adesivo, trasformati in un cartellone improvvisato all'ingresso. Sopra, una frase scritta con il pennarello: “Dal 16 marzo 2026, il Cau è chiuso fino al termine dei lavori”. Nient’altro. Nessuna spiegazione, nessuna tempistica. Così i cittadini di Podenzano hanno scoperto, nei giorni scorsi, la sospensione temporanea del Centro di assistenza e urgenza attivato nel 2024 in via Dante Alighieri 18, all’interno della Casa della salute. E all’orizzonte c’è la possibilità che il Cau non riapra come prima.

Gaetano Cosentino, direttore del dipartimento di Assistenza primaria, afferma che «si punta a un modello in cui i cittadini possano trovare una risposta più continuativa e appropriata per i bisogni più frequenti, evitando accessi impropri ai servizi di emergenza. A Podenzano la medicina generale sarà potenziata nelle ore diurne, affiancata dalla continuità assistenziale nelle fasce notturne e festive, mentre le emergenze restano in carico al pronto soccorso». Tradotto: il Cau - dopo il cantiere che potrebbe durare almeno un mese - non sarà riattivato come in passato, ma subirà una riorganizzazione.

Dura la presa di posizione dello Spi Cgil di Podenzano. «Abbiamo appreso della chiusura dai giornali – attacca il responsabile sindacale Renzo Scoglio – senza una spiegazione chiara alla cittadinanza».