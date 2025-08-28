A Pontenure è arrivato il Commissario: «Il Comune non si ferma»
Si è insediato ieri Attilio ubaldi e resterà in carica fino alla nomina da Roma del Commissario definitivo. Sul tavolo anche la partita del nuovo nido
Paola Brianti
August 28, 2025|1 ora fa
«Le attività del Comune non si bloccheranno». E' quanto dichiarato nel primo incontro con i dipendenti in Municipio di Attilio Ubaldi, che si è insediato dopo la nomina a Commissario provvisorio resasi necessaria a seguito della caduta della Giunta del sindaco Giuseppe Carini.
Il commissario prefettizio ieri ha rassicurato i dipendenti, annunciando che sarà effettivamente in servizio negli uffici comunali per tre giorni alla settimana. In attesa della nomina del Commissario definitivo che dovrà garantire, come esplicato dalle norme del Testo Unico sugli Enti Locali, l'ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni (nel 2026), il Comune si trova ad affrontare la partita legata alla realizzazione del nuovo asilo nido per il quale è in ballo un finanziamento da 600mila euro.
Tempi però strettissimi per perfezionare l'iter e che rischiano di mettere in pericolo la costruzione della struttura che dovrebbe ospitare 27 bambini. Leggi tutto qui
