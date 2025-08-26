Crisi Pontenure, Ubaldi nominato commissario: sarà lui a guidare il Comune
L'attuale vice prefetto è stato nominato dal prefetto dopo lo scioglimento del consiglio comunale di ieri sera
Redazione Online
August 26, 2025|1 ora fa
Il prefetto di Piacenza, Patrizia Palmisani, ha nominato oggi - martedì 26 agosto - il vice prefetto vicario, Attilio Ubaldi, come commissario per la gestione provvisoria del Comune di Pontenure. Questa decisione è stata assunta a meno di 24 ore dall'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, della mozione di sfiducia contro il sindaco Giuseppe Carini. Di conseguenza, gli organi del Comune sono stati sospesi e si è avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale. «Il Ministro dell’Interno - recita una nota della prefettura - è stato informato e proporrà al presidente della Repubblica la nomina di un commissario straordinario, che resterà in carica fino alle prossime elezioni comunali nel 2026».