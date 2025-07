A San Damiano la fiera del volo Fly&Fun punta a diventare il Salone aeronautico d’Italia

La Fly&Fun 2025 non è solo una fiera aeronautica, ma punta a diventare per Piacenza ciò che il Salone nautico è per Genova: un volano per l’economia nazionale. Organizzata dall’AeroClub Pavullo con l’Aeronautica militare, si svolge al Distaccamento aeroportuale di San Damiano, in comune di San Giorgio.

All’inaugurazione, con autorità civili e militari, sabato 19 luglio erano presenti 300 velivoli e 32 espositori. Il ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, ha auspicato un futuro importante per la struttura. Per Roberto Gianaroli, presidente dell’AeroClub Pavullo, l’obiettivo è valorizzare l’industria italiana dell’aviazione.

Il comandante delle Forze da Combattimento dell'Aeronautica Militare, Marco Lant, ha ricordato il doppio ruolo dell’aeroporto: operativo e di valorizzazione dei velivoli storici. Esposti anche un Tornado Special Color e un Falcon 50. Autorità in visita negli hangar. Erano a disposizione simulatori, mediante i quali anche il ministro ha potuto “volare” virtualmente con le Frecce Tricolori.