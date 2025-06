"Fly & Fun", tre giorni di emozioni tra le nuvole a San Damiano

Un evento dinamico e coinvolgente, interamente dedicato al mondo del volo. Per la prima volta in assoluto la provincia di Piacenza ospiterà "Fly & Fun", fiera dell'aeronautica internazionale in programma dal 18 al 20 di luglio all'aeroporto militare di San Damiano. L'organizzazione a cura dell'aeroporto civile statale "Paolucci" di Pavullo proporrà ai piacentini momenti di festa e incontro con i piloti, esposizioni statiche e dimostrazioni di volo con la possibilità di provare i velivoli, convegni e dibattiti con esperti e professionisti per approfondire temi tecnici e culturali e aree dedicate ai più piccoli con attività ludiche e laboratori. Per conoscere il programma in ogni dettaglio e registrarsi per partecipare alla manifestazione si può visitare il sito www.flynfun.it