A San Pedretto doppia festa per gli 80 anni di don Faraboli

La comunità di San Pedretto è la sua famiglia, ormai da quasi vent’anni. Una famiglia attenta, che ha stima e affetto del suo parroco, tanto da volerne festeggiare insieme l’80esimo compleanno.

La frazione divisa tra i comuni di Monticelli e Castelvetro domenica scorsa ha organizzato un momento di celebrazione per il sacerdote don Dario Faraboli. Alla messa hanno partecipato per l’occasione anche gli amministratori locali, tra cui il sindaco Gimmi Distante di Monticelli e il consigliere regionale Luca Quintavalla. La sindaca di Castelvetro Silvia Granata era impegnata all’adunata nazionale degli alpini, a Biella, ma avrà modo di festeggiare nuovamente il sacerdote domenica prossima, 18 maggio, dopo la messa delle 11 nella chiesa intitolata ai Santi Pietro e Paolo, assieme al coro Cai di Cremona. Che un’intera comunità si stringa in modo così corale al proprio sacerdote è segno di quanto don Dario sia stato capace di costruire nel paese che lo accoglie dal 2006, di quanto sia punto di riferimento, di quanto sia considerato un valore per la gente del posto. Disponibilità, riservatezza, umanità e capacità di ascolto lo hanno sempre contraddistinto: non è mai venuto meno al suo servizio e mai ha fatto mancare la sua presenza,

quando richiesta, in occasione di manifestazioni pubbliche. Già due anni fa per il 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale (il 28 giugno saranno 52 anni) San Pedretto aveva riconosciuto la ricchezza di poter contare, quale dono prezioso, su don Dario. Pochi giorni fa questa consapevolezza si è ancora più consolidata ed è resa ancor più evidente nella volontà di celebrare nuovamente il prete, con una seconda festa, anche domenica prossima.

« E’ il grande abbraccio di San Pedretto a don Dario per i suoi 80 anni - viene detto -. Non è una semplice festa di compleanno ma una splendida festa di comunità. Un modo speciale per ringraziare don Dario per il suo prezioso servizio». E’ seguito il taglio della torta e un rinfresco condiviso con tutta la comunità, rito di uno “spezzare il pane” che si ripeterà appunto domenica.