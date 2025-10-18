A soccorrere il prossimo si impara in Piazza Cavalli

Cittadini soccorsi in piazza Cavalli dopo un arresto cardiaco? È accaduto sabato 18 ottobre nel salotto «buono» di Piacenza, ma per fortuna è una «finzione». O meglio fa tutto parte della lezione di rianimazione cardio-polmonare che è stata organizzata da Anpas, Croce Rossa e Confraternita della Misericordia all’aperto.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della settimana "Viva" dedicata alla rianimazione cardio-polmonare per insegnare ai cittadini le manovre di primo soccorso: tanti sono stati i piacentini - giovani e meno giovani - che si sono lasciati coinvolgere e hanno provato a cimentarsi con le manovre. «È una giornata speciale per noi - commenta il coordinatore provinciale di Anpas Piacenza, Paolo Rebecchi - una giornata che per la nostra città è consuetudine: non è infatti la prima volta che si vedono insieme Anpas, Croce Rossa e Confraternita della Misericordia. Stavolta siamo insieme a Irc-Italian Resuscitation Council per questa giornata».

Concorde anche il presidente provinciale della Croce Rossa di Piacenza Giuseppe Colla: «Queste manovre sono meccaniche: basta un minimo di preparazione e un po’ di sicurezza che cerchiamo di dare attraverso i nostri volontari - sottolinea - conoscerle può fare davvero la differenza in certi casi». Presente anche il presidente di Croce Bianca Alessandro Miglioli: «L’invito che abbiamo lanciato ai cittadini è di partecipare a questa iniziativa e alle altre di questo tipo che vengono organizzare - fa presente - è importante capire come funzionano le manovre salvavita: dà un po’ più di sicurezza, aiuta gli altri, fa bene a noi».