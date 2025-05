A Vicobarone una piazza al posto del parcheggio

Vicobarone avrà presto una nuova piazza. Sono partiti i lavori che entro l'estate cambieranno volto a piazza San Rocco, l'area centrale della frazione collinare di Ziano. La ditta incaricata dei lavori, la Beton Service di Pieve Porto Morone, ha delimitato il cantiere.

La piazza verrà trasformata in un’isola pedonale. Una sorta di terrazza a cui si accederà tramite alcuni gradoni. Verrà ricreata una fontanella, sul lato incrocio, che richiamerà all’antica presenza di un vecchio pozzo pubblico con anche seduta in pietra. Il fondo sarà in pietra naturale. «Nel complesso - dice il sindaco Manuel Ghilardelli - la piazza è pensata per essere un luogo di aggregazione dove poter anche organizzare eventi di paese».