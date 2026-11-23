Il maltempo modifica il programma delle chiusure notturne sull'autostrada A1 Milano-Napoli, con particolare riferimento al nodo di Piacenza. Autostrade per l'Italia ha annunciato l'annullamento della deviazione obbligatoria sulla complanare di Piacenza (R49) per i veicoli provenienti da Milano e diretti verso Bologna, inizialmente prevista dalle 21 di questa sera, lunedì 23 novembre, alle 5 di domani. La complanare è il raccordo autostradale che collega l'A1 all'A21 e serve il casello di Piacenza Sud. Il provvedimento è stato cancellato a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Restano invece confermate le modifiche alla viabilità nelle notti successive, necessarie per consentire interventi di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione e riqualificazione delle barriere antirumore.

Dalle 21 di martedì 24 alle 5 di mercoledì 25 novembre, chi viaggia sulla A1 da Milano verso Bologna sarà deviato obbligatoriamente sulla complanare di Piacenza. Gli automobilisti potranno seguire le indicazioni per l'A21 Torino-Piacenza-Brescia oppure percorrere interamente la complanare e rientrare sulla A1 in direzione Bologna.

Nelle notti di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, dalle 21 alle 5, la deviazione obbligatoria sulla complanare di Piacenza interesserà invece i veicoli che percorrono la A1 da Bologna verso Milano. Anche in questo caso sarà possibile proseguire verso l'A21 oppure utilizzare la complanare per rientrare successivamente sulla A1.

Un'ulteriore deviazione è prevista dalle 22 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 novembre, sempre per il traffico diretto da Bologna verso Milano. Nella stessa notte sarà inoltre chiusa la stazione di Basso Lodigiano in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si potrà uscire a Casalpusterlengo sulla A1, a Piacenza sud sulla complanare R49 oppure a Piacenza ovest sulla A21.

Per quanto riguarda le aree di servizio, Somaglia ovest, lungo la carreggiata verso Bologna tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, resterà chiusa dalle 22.30 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 novembre e nuovamente dalle 21 di martedì 24 alle 5 di mercoledì 25.

Per aggiornamenti sulla viabilità è possibile consultare il sito autostrade.it o chiamare il numero 803.111, attivo 24 ore su 24.