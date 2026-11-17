Tre notti consecutive di chiusura sull'autostrada A1, alle porte di Piacenza, con modifiche alla circolazione che interesseranno anche gli automobilisti piacentini e quelli diretti verso Bologna. Autostrade per l'Italia ha aggiornato il calendario dei provvedimenti necessari per consentire i lavori di potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale.

Le limitazioni scatteranno questa sera, martedì 17 novembre, e si ripeteranno nelle due notti successive. Un ulteriore provvedimento è previsto tra venerdì 20 e sabato 21 novembre.

A1 chiusa per tre notti: orari e tratto interessato

Dalle 21 alle 5, nelle notti tra martedì 17 e mercoledì 18, tra mercoledì 18 e giovedì 19 e tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto dell'A1 compreso tra Casalpusterlengo e l'allacciamento con l'A21 Torino-Piacenza-Brescia, esclusivamente in direzione Bologna.

Durante le chiusure, la stazione di Casalpusterlengo non sarà accessibile in entrata in nessuna delle due direzioni. La stazione di Basso Lodigiano sarà invece chiusa in entrata verso Bologna.

L'area di servizio Somaglia Ovest sarà chiusa dalle 20 alle 5, con un'ora di anticipo rispetto all'interruzione del traffico autostradale.

Da Piacenza Sud si potrà entrare regolarmente verso Bologna

Una precisazione importante riguarda gli automobilisti piacentini: l'immissione sull'A1 in direzione Bologna resterà regolarmente aperta per chi proviene dal casello di Piacenza Sud o dall'A21.

Chi invece percorre l'A1 provenendo da Milano e deve raggiungere Bologna sarà obbligato a uscire a Casalpusterlengo. Da qui dovrà seguire la viabilità ordinaria, percorrendo la provinciale 234 e la statale 10, per poi entrare sull'A21, raggiungere la Diramazione Fiorenzuola (D21) e rientrare sull'A1 verso Bologna attraverso il relativo raccordo.

Attenzione ai mezzi pesanti: il divieto sul ponte del Po

Particolare attenzione è richiesta agli automobilisti e agli autotrasportatori che intendono utilizzare Casalpusterlengo per accedere all'autostrada.

Chi deve dirigersi verso Milano potrà utilizzare il casello di Lodi. Per i veicoli leggeri, con massa inferiore a 3,5 tonnellate, diretti verso Bologna, l'alternativa indicata è l'ingresso di Piacenza Sud.

Diversa la situazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate, che dovranno percorrere la provinciale 234 e la statale 10, immettersi sull'A21 e raggiungere l'A1 attraverso la Diramazione Fiorenzuola.

Per questi veicoli non è infatti possibile raggiungere Piacenza Sud attraverso il ponte sul Po tra Guardamiglio e Piacenza, a causa del divieto di transito legato al peso dei mezzi.

Venerdì notte deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza

Un'ulteriore modifica alla viabilità è prevista dalle 21 di venerdì 20 alle 5 di sabato 21 novembre.

In questo caso il provvedimento riguarderà chi percorre l'A1 da Bologna verso Milano: gli automobilisti saranno deviati obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza, dalla quale dovranno seguire le indicazioni per Milano e rientrare sull'A1 in direzione del capoluogo lombardo.

Autostrade per l'Italia ricorda che gli interventi fanno parte del programma di manutenzione e ammodernamento della rete, finalizzato a migliorare sicurezza ed efficienza delle infrastrutture.

Per gli aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione e sui percorsi alternativi è possibile consultare il sito autostrade.it, l'app di Autostrade per l'Italia oppure chiamare il numero 803.111, attivo 24 ore su 24.