Accordo in Sda, ai lavoratori da 150 a 175 euro in più mese

Un premio di risultato articolato in tre punti che consentirà a circa 150 lavoratori a Piacenza tra autisti, operatori di magazzino e impiegati, di beneficiare di un aumento in busta paga tra i 150 e i 175 euro al mese. Così si è concluso la vertenza Sda che alle 17 di ieri ha portato all’accordo tra la Gimbo Srl (ovvero l’azienda che gestisce in appalto il servizio di spedizioni nella sede ai Dossi di Le Mose) e il sindacato Uil trasporti, dopo mesi di trattative estenuanti. Soddisfazione da parte di Javier Bajana, Angelo Roman e Luca Azzali, del coordinamento Uil trasporti.

«L’accordo - spiega Bajana - segna un punto fondamentale: il riconoscimento di un premio di risultato complessivamente di circa 175 euro in più al mese, frutto della bontà delle nostre lotte e dell’impegno dei lavoratori». ll premio inoltre - prevede l’accordo - sarà prorogabile di un ulteriore anno, seppur riparametrato a seguito dei risultati aziendali che verranno fatti registrare il prossimo anno, dopo averne convenuto l’ammontare in un ulteriore incontro che si terrà entro la fine di febbraio 2026. Le parti - si legge nella premessa dell’accordo - «riconoscono che l’attuale grado di efficienza e redditività dei servizi aziendali è frutto anche della produttività garantita di volta in volta dai propri dipendenti e che pertanto la misura di un premio annuale di risultato sia conseguenza dell’impegno profuso per il raggiungimento di un grado sempre maggiore di qualità ed efficienza dei servizi erogati».