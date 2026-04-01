«Acqua gialla e sporca al Capitolo». «Guasto risolto»

Rubinetti gialli e torbidi, docce che restituiscono un’acqua opaca. È quanto hanno segnalato nei giorni scorsi i residenti del Capitolo, frazione alle porte di Piacenza, in zona cimitero. L’associazione «Amici del Capitolo» ha raccolto foto e testimonianze che mostrano l'acqua alterata in diverse abitazioni, a orari differenti. «Il problema si ripete da ottobre scorso», raccontano, denunciando anche la scarsa comunicazione di Iren: «Non viene avvisato nessuno».

Interpellata da Libertà, l’assessora all’ambiente Serena Groppelli fornisce una spiegazione dell’accaduto: «Si tratta di un guasto tecnico dovuto a due terminali di tubature che hanno spurgato». L’intervento, ha precisato, è stato gestito dal responsabile della rete idrica: «Iren Acqua ha risolto il problema in tempi brevi, il fenomeno è rimasto circoscritto a poche ore, provvedendo a questa manutenzione ordinaria a fronte di un paio di segnalazioni ricevute».