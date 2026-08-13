Addio Hugo, la mascotte del Marcora non c'è più

Addio Hugo. La mascotte del Marcora di Castel San Giovanni, un pastore bergamasco dal pelo folto e dall'aria rassicurante, si è spento. Aveva solo sette anni e mezzo, ma una malattia se lo è portato via. Lo scorso mese di giugno si era accoccolato, come sempre, tra i banchi dei maturandi per aiutarli, con la sua presenza, a superare la prova d'esame.

«Era con me ventiquattro ore su ventiquattro - dice il direttore di sede, Marco Francolini -. Era la mascotte del Marcora». «Ha iniziato a venire a scuola da quando aveva cinquanta giorni di vita e da allora non ha mai mancato un giorno. Si è fatto otto maturità, aveva un rapporto speciale con le persone».

«Non ha mai mostrato segni di insofferenza. Hugo ci mancherà, mancherà a tutti».