Il cane Hugo angelo della Maturità: al Marcora mai senza di lui

Hugo (con la “acca” iniziale) è Hugo. Tautologia per esprimere la sua unicità. Hugo è un cane, prima di tutto, di razza pastore bergamasco, anno di nascita febbraio 2019. Vive con il professor Marco Francolini, residente a Gragnano, docente di materie agrarie e economia all’istituto Marcora di Castelsangiovanni, sede di cui Francolini è il referente (a fianco del preside Alberto Mariani).

Hugo si potrebbe definire un maniaco del controllo ma anche un angelo: non c’è giorno di scuola che tramonti senza il suo sguardo attento, non c’è esame di maturità (quella che sta per concludersi è la settima) che si possa compiere in sua assenza. Lui è ovunque: fuori e dentro le aule, partecipa ai consigli di classe, si riunisce con la commissione d'esame. Ma, soprattutto, sta al fianco degli studenti e in cambio aspetta una carezza.