Adolescenti scomparsi, al vaglio le chat su un cellulare
Continuano le ricerche della 14enne di Sarmato che manca da casa da martedì. Con lui un amico. Da ieri sera le ricerche si sono concentrate nel Pavese
|1 ora fa
Campo base a Monticelli Pavese (foto Bersani)
Le chat trovate su un vecchio telefono potrebbero aiutare a capire il senso di una fuga che da ormai quattro giorni tiene con il fiato sospeso i genitori della 14enne di Sarmato. Non la vedono da martedì, quando è uscita e non è più rincasata. E non è di alcun conforto sapere che ora non è più sola. Da due giorni con lei c'è un amico pavese di 15 anni che frequenta le scuole a Borgonovo.
Nelle chat ci sono dialoghi tra i due adolescenti che potrebbero spiegare le ragioni del prolungato allontanamento. Il telefono è nelle mani dei carabinieri di Piacenza, che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda e di riportare a casa la ragazzina.
Nella giornata di ieri, 3 ottobre 2025, sono stati allestiti due campi base per radunare e coordinare le forze impegnate nelle ricerche. Uno a Sarmato, l'altro a Monticelli Pavesi. Presenti i vigili del fuoco con i droni e un furgone dal quale coordinare le forze in campo, la protezione civile con i cani molecolari e decine di volontari. Sono state setacciate in particolare le zone golenali del Po. Senza alcun risultato. Nel tardo pomeriggio le ricerche coordinate dalla prefettura di Piacenza si sono interrotte. E non sembra che oggi riprenderanno.
L'attenzione sembra concentrarsi verso il Pavese. Ieri sera alcune persone si sono date appuntamento, tramite chat partite spontaneamente, in piazza Europa a Badia Pavese. Contemporaneamente altri volontari sono partiti dalla piazza di Monticelli Pavese (l’appello è stato diffuso anche dal Comune) con lo stesso obiettivo: trovarli.
La 14enne, che frequenta una scuola media superiore a Piacenza, al momento della scomparsa indossava pantaloni neri in tessuto, una felpa con cappuccio di colore grigio, Nike Jordan verdi e uno zaino giallo. E' stata vista l'ultima volta vicino al passaggio a livello di Sarmato.
