Adolescenti scomparsi, al vaglio le chat su un cellulare

Le chat trovate su un vecchio telefono potrebbero aiutare a capire il senso di una fuga che da ormai quattro giorni tiene con il fiato sospeso i genitori della 14enne di Sarmato. Non la vedono da martedì, quando è uscita e non è più rincasata. E non è di alcun conforto sapere che ora non è più sola. Da due giorni con lei c'è un amico pavese di 15 anni che frequenta le scuole a Borgonovo.

Nelle chat ci sono dialoghi tra i due adolescenti che potrebbero spiegare le ragioni del prolungato allontanamento. Il telefono è nelle mani dei carabinieri di Piacenza, che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda e di riportare a casa la ragazzina.

Campo base a Sarmato (foto Bersani)

Nella giornata di ieri, 3 ottobre 2025, sono stati allestiti due campi base per radunare e coordinare le forze impegnate nelle ricerche. Uno a Sarmato, l'altro a Monticelli Pavesi. Presenti i vigili del fuoco con i droni e un furgone dal quale coordinare le forze in campo, la protezione civile con i cani molecolari e decine di volontari. Sono state setacciate in particolare le zone golenali del Po. Senza alcun risultato. Nel tardo pomeriggio le ricerche coordinate dalla prefettura di Piacenza si sono interrotte. E non sembra che oggi riprenderanno.

L'attenzione sembra concentrarsi verso il Pavese. Ieri sera alcune persone si sono date appuntamento, tramite chat partite spontaneamente, in piazza Europa a Badia Pavese. Contemporaneamente altri volontari sono partiti dalla piazza di Monticelli Pavese (l’appello è stato diffuso anche dal Comune) con lo stesso obiettivo: trovarli.

La 14enne, che frequenta una scuola media superiore a Piacenza, al momento della scomparsa indossava pantaloni neri in tessuto, una felpa con cappuccio di colore grigio, Nike Jordan verdi e uno zaino giallo. E' stata vista l'ultima volta vicino al passaggio a livello di Sarmato.