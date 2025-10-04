Liberta - Site logo
Trovati i due ragazzini scomparsi

Questa mattina la telefonata dei carabinieri di Chignolo Po ai genitori di Martina e Alessio

Redazione Online
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Sono stati trovati i due ragazzini spariti. Questa mattina alle 9.40 ai genitori di Martina e Alessio è arrivata la telefonata in cui avevano tanto sperato, da parte dei carabinieri di Chignolo Po. La 14enne di Sarmato e l'amico pavese di 15 anni che frequenta le scuole a Borgonovo sono in buone condizioni di salute. Si sono presentati spontaneamente a casa di una zia del ragazzo a Monticelli Pavese. Ora i carabinieri li stanno ascoltando per ricostruire cosa li ha portati alla fuga che ha tenuto in apprensione le famiglie e il territorio da martedì alle 16. 
I genitori entrano nella caserma dei carabinieri di Chignolo Po (foto Massimo Bersani)
