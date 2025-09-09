Agazzano, ponteggi all'ex consorzio agrario: «Ristrutturazione»

Da alcuni giorni una selva di ponteggi imbriglia uno dei tre edifici dell'ex Consorzio Agrario di Agazzano. Dopo decenni di incuria è forse partita la riqualificazione. Archiviato, almeno così pare, il precedente progetto di ricavare un solo edificio per una media struttura di vendita con lo spostamento di via XXV Aprile, ora pare che la società proprietaria abbia "virato" per un progetto meno impattante. «Sono in corso lavori di ristrutturazione» dice il sindaco Maurizio Cigalini, interpellato sulla questione. «Del progetto originario - aggiunge - non se ne parla più. Ora verrà fatta una ristrutturazione dei locali che verranno poi affittati, a quel che ne sappiamo, ma non per uso residenziale». «Quel che ci premeva - dice ancora il sindaco di Agazzano - era che il complesso, a due passi dalla piazza ormai in abbandono da anni, venisse ristrutturato e riqualificato».