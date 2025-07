Agazzano, razziate le cucine del centro parrocchiale

Vanno in cucina per preparare il pranzo ai bambini del centro estivo e trovano frigor e dispense completamente vuoti. È successo al centro parrocchiale di Agazzano, dove alcuni ladri durante lo scorso week end hanno razziato tutte le scorte delle cucine. "Hanno preso tutto – dicono le cuoche -. Mozzarelle, salumi, formaggi, pasta, olio". Beffa nella beffa i ladri si sono pure presi il lusso di fare selezione. "Hanno preso solo l’olio extravergine – racconta Pinuccia Bongiorni – e la pasta di marca lasciando a noi le altre confezioni". Un furto odioso, tanto più perché è stato fatto ai danni di una struttura che accoglie decine di bambini e bambine, offrendo loro un ambiente protetto in cui trascorrere l’intera giornata durante il periodo in cui le scuole sono chiuse.

Ad accorgersi del furto è stata PInuccia Bongiorni, cuoca che insieme a Cesarina Cremaschi Carla Graziosi e Gabriella Lusardi, tutti i giorni si occupa della cucina in modo del tutto volontario.In loro soccorso è arrivato, tra gli altri, anche un ristoratore del posto, Alberto Panizzari che, avendo già programmato un'attività con i bambini del centro, ha consegnato alcune generose dosi di sugo e impasto per la pasta fresca.

Nel frattempo anche altri genitori hanno dimostrato solidarietà.