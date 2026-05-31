Aggressione a Pascai, si moltiplicano gli attestati di solidarietà da sindacati e politica

Non si ferma lo sdegno per l’aggressione subita da Marco Pascai, segretario provinciale della Filcams CGIL ed ex consigliere comunale del Partito Democratico, avvenuta all'esterno della festa del rugby. La Camera del Lavoro di Piacenza e la Filcams CGIL regionale sono state tra le prime organizzazioni a prendere una posizione netta. Il segretario provinciale Ivo Bussacchini ha espresso via Facebook la massima solidarietà al collega, definendo l'atto "vile e inaccettabile". Bussacchini ha poi aggiunto: «È molto grave che un gruppo di fascisti abbia cercato di impedire a una band di suonare. Ci aspettiamo che le autorità facciano piena luce e, se venisse dimostrato che si è trattato di un attacco mirato, non ci faremo intimidire».

Sulla stessa linea, l’assemblea generale della FLC CGIL ha ribadito che l'aggressione colpisce direttamente i valori fondamentali della democrazia e della rappresentanza sindacale.

L'indignazione ha subito valicato i confini sindacali, trovando una forte risposta da parte delle istituzioni locali. La sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha rilasciato una nota ufficiale durissima: «L'aggressione subita da Marco Pascai è un fatto di una gravità enorme . C'è un aspetto che rende quanto accaduto ancora più odioso: l'aggressione è avvenuta davanti agli occhi di suo figlio, un bambino. Colpire un uomo è grave. Farlo davanti a suo figlio è qualcosa di ancora più vile».



La prima cittadina ha definito l'accaduto "inquietante", auspicando che le indagini confermino rapidamente l'eventuale matrice neofascista dell'attacco.

Il presidente Guido Pattarini e il consiglio direttivo di Rugby Lyons 1963 hanno ringraziato le forze dell’ordine che, con professionalità e competenza, sono intervenute durante la prima serata della Festa del Rugby, "sedando gli animi con una rapidità e capacità esemplari, permettendoci di ritornare alle atmosfere più consone ad una serata rivolta alla musica, ai giovani e alle famiglie. Vogliamo inoltre esprimere al nostro volontario Marco i più sentiti auguri di una rapida e totale guarigione".

Il tam-tam di solidarietà sui social continua in queste ore. Il mondo politico e associativo ha espresso ferma condanna e vicinanza a Pascai. Partito Democratico e associazioni locali hanno sottolineato la necessità di contrastare simili episodi, chiedendo vigilanza contro il clima di tensione creato da frange estremiste. La Digos continua le indagini, analizzando i filmati per identificare gli aggressori.