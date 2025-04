Aggressione a un giovane, sospensione di un locale per quattro giorni

Un provvedimento di chiusura temporanea di quattro giorni, a firma del Questore ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. , è stato emesso della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza a carico del gestore di un locale nella zona del centro città.

La sospensione dell’attività si è resa necessaria dopo un intervento effettuato nel mese di marzo in seguito all’aggressione ai danni di un ragazzo da parte di altre persone presenti nel locale e senza un immediato interessamento, anche da parte del titolare del locale, di soccorrere il giovane. Analogamente nei mesi precedenti la Squadra Volante era già intervenuta nei pressi dello stesso locale poiché teatro di rissa tra i clienti, eventi che avevano già generato una chiusura del locale per 10 giorni.

Per questo motivo, per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e di turbativa dell’ordine pubblico e prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora nell’immediato rappresentare una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività della durata di 4 giorni.