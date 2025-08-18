Aggressione al Pronto soccorso: monopattino contro i soccorritori e monitor spaccato

Aggressione questo pomeriggio verso le 17 al Pronto soccorso di Piacenza. Un diciottenne ha lanciato contro i soccorritori del 118 un monopattino (che il giovane aveva appena tentato anche di rubare), un bidone per il vetro, una sella e quanto gli passava tra le mani, nel piazzale dove entrano le ambulanze. Pure un'auto nella concitazione generale è stata danneggiata. Al Centro assistenza urgenza, invece, il 18enne, nordafricano, ha spaccato lo schermo di un monitor. Il personale in servizio e la guardia giurata in turno lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento: la guardia ha anche spruzzato lo spray urticante. Sul posto è intervenuta subito la Polizia che ha portato in questura il ragazzo: era scalzo e a torso nudo, e già ieri si era fatto notare per aver fatto alcuni danni nella stessa zona.

Il giovane ha tirato un pugno allo schermo del Cau