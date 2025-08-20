Aggressione in ospedale, giovane denunciato: guardia giurata ferita
Doopia denuncia per il 18enne tunisino accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale dopo la sfuriata di lunedì al pronto soccorso di Piacenza
Cristian Brusamonti
August 20, 2025|3 ore fa
Una foto scattata durante l'aggressione di lunedì all'ospedale di Piacenza- © Libertà
È finita con una doppia denuncia - per lesioni personali e per resistenza a pubblico ufficiale - la giornata del giovane che lunedì ha seminato scompiglio al pronto soccorso di Piacenza: si tratta di un 18enne tunisino - disoccupato e senza fissa dimora - che finora non ha mai avuto problemi con la giustizia, ma che era finito al pronto soccorso a causa di un'intossicazione per l'abuso di sostanze stupefacenti. Al momento, invece, non è stata ancora formalizzata una denuncia per danneggiamenti. Il giorno dopo l'accaduto sono più precise le conseguenze del passaggio del 18enne, da tutti descritto come una furia difficile da contenere. A farne le spese maggiori - a parte la distruzione di un monitor del Cau, il danneggiamento di una porta e di un'auto parcheggiata all'esterno del pronto soccorso - è stata una guardia giurata che ha cercato di contenere il tunisino. Dopo essere stata oggetto di spintoni e percosse, la guardia ha riportato delle lesioni con una prognosi di sette giorni.
