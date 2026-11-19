Ago, filo e tanta passione: la ricetta del sarto di qualità
Nella nona puntata de "L'Arte del Fare" Marco Vincenti diventa "sarto per un giorno" sotto le direttive di Vasco Elmadhi e la moglie Rosy Vasha
Redazione Online
|1 ora fa
Marco Vincenti e Vasco Elmadhi nel laboratorio di sartoria- © Libertà
Non basta un macchina da cucire, un ago e un po' di filo per diventare sarto. Questo lo sa bene Marco Vincenti che nella nona tappa del viaggio de "L'Arte del Fare" è diventato, anzi, ha provato a diventare "sarto per un giorno" seguendo le direttive di Vasco Elmadhi, proprietario – insieme alla moglie Rosy Vasha – di Sara Tailoring: negozio e laboratorio di sartoria sorto alla fine degli anni novanta al centro di Piazza Cavalli. Attività protagonista della penultima puntata della seconda stagione del programma televisivo realizzato da Telelibertà in collaborazione con l'associazione Libera Artigiani.
«Da bambino vedevo mia madre cucire e già mi emozionavo, pensando di imparare la sua arte e creare bellezza per gli altri». È da questo ricordo che comincia il racconto di Vasco all'interno di una puntata all'insegna dello stile e dell'eleganza da Sara Tailoring, attività inaugurata nel 1999, anche se Vasco sarto lo è già da bambino: «Sono nato in sartoria guardando mia mamma cucire, con il desiderio di creare qualcosa di mio, qualcosa di bello e di unico». «La passione è tutto in questo mestiere» continua Vasco.
L'avventura è iniziata con un negozio di venti metri quadrati e due macchine da cucire. Poi dopo un percorso fatto di sacrifici e perseveranza, l'approdo in piazza Cavalli insieme alla moglie Rosy Vasha. «Lei è il mio punto forte, il pilastro di tutto» si confida Vasco. Ma come si fa a stare h24, sia a lavoro che a casa, insieme a proprio marito? «Ci vuole una bella pazienza» scherza Rosy prima di ribadire l'entusiasmo in cui, insieme, portano avanti sia l'attività che la famiglia.
Accolto da abiti, giacche e vestiti, il conduttore de "L'Arte del Fare" è salito nel laboratorio dove la stoffa si trasforma tra cuciture, orli e rifiniture di precisione. «La sartoria non passa solo dalla macchina da cucire, la manualità resta indispensabile - evidenzia Vasco -. Ancora adesso amo fare gli orli, quegli stessi orli con i quali ho iniziato ad appassionarmi a questo mestiere». Mestiere che di certo – parola di Vasco – non sarà nel futuro di Marco Vincenti, a cui è stato regalato come premio di consolazione un bel metro da sarto. «L'unica cosa da sarto che puoi avere» conclude con una risata Vasco Elmadhi. Per chi si fosse perso la puntata, niente paura. Si può rivedere in qualsiasi momento ondemand sul sito Teleliberta.tv. E chissà che non vi venga voglia di prendere in mano ago e filo.
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