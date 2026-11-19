Non basta un macchina da cucire, un ago e un po' di filo per diventare sarto. Questo lo sa bene Marco Vincenti che nella nona tappa del viaggio de "L'Arte del Fare" è diventato, anzi, ha provato a diventare "sarto per un giorno" seguendo le direttive di Vasco Elmadhi, proprietario – insieme alla moglie Rosy Vasha – di Sara Tailoring: negozio e laboratorio di sartoria sorto alla fine degli anni novanta al centro di Piazza Cavalli. Attività protagonista della penultima puntata della seconda stagione del programma televisivo realizzato da Telelibertà in collaborazione con l'associazione Libera Artigiani.

«Da bambino vedevo mia madre cucire e già mi emozionavo, pensando di imparare la sua arte e creare bellezza per gli altri». È da questo ricordo che comincia il racconto di Vasco all'interno di una puntata all'insegna dello stile e dell'eleganza da Sara Tailoring, attività inaugurata nel 1999, anche se Vasco sarto lo è già da bambino: «Sono nato in sartoria guardando mia mamma cucire, con il desiderio di creare qualcosa di mio, qualcosa di bello e di unico». «La passione è tutto in questo mestiere» continua Vasco.

L'avventura è iniziata con un negozio di venti metri quadrati e due macchine da cucire. Poi dopo un percorso fatto di sacrifici e perseveranza, l'approdo in piazza Cavalli insieme alla moglie Rosy Vasha. «Lei è il mio punto forte, il pilastro di tutto» si confida Vasco. Ma come si fa a stare h24, sia a lavoro che a casa, insieme a proprio marito? «Ci vuole una bella pazienza» scherza Rosy prima di ribadire l'entusiasmo in cui, insieme, portano avanti sia l'attività che la famiglia.