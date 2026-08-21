Al mercato di Castello, maxi multa per un ambulante

Formaggi e salumi conservati a temperature che sfioravano i 30 gradi. Per questo gli agenti della Polizia locale di Castelsangiovanni e ispettori dell'Ausl hanno sequestrato trenta chili tra formaggi e salumi ad un banco di alimentari del mercato settimanale.

Agli ambulanti è stata rifilata anche una multa pari a mille euro. Coppe, salumi, seppure imbustati e sottovuoto erano esposti sul banco, avendo come unico riparo il tendone, allo stesso modo dei formaggi. In alcuni casi gli ispettori dell’Ausl, la cui presenza è stata richiesta dagli agenti della Polizia locale, hanno rilevato temperature interne agli alimenti anche di 28 gradi. Condizioni del tutto inaccettabili, soprattutto tenuto conto del fatto che quegli alimenti erano destinati alla vendita, con i conseguenti pericoli per la salute che è facile immaginare per i consumatori finali.