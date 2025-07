Al via al Conservatorio il corso che trasforma il talento in professione

Un nuovo percorso gratuito di Alta Formazione sta per partire a Piacenza, frutto della collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si tratta di «PM Pro – Project Management Proficiency», un corso gratuito, finanziato da Regione Emilia Romagna con i fondi Europei, dedicato alla musica classica, pensato per fornire ai giovani strumenti concreti per entrare con competenza e visione nel mondo della professione musicale.

In programma dal 1° al 24 settembre 2025, il corso si rivolge a studenti, laureati e giovani musicisti desiderosi di acquisire competenze professionali nella gestione di progetti musicali, dalla fase ideativa a quella realizzativa. Un’occasione per coniugare creatività e strategia, grazie a un approccio formativo pratico e laboratoriale che prevede il lavoro su un progetto reale ad alto impatto.

La qualità dell’offerta didattica è garantita da docenti altamente qualificati e da un’impostazione selettiva – sono disponibili solo 20 posti – che assicura un’esperienza formativa intensa, personalizzata e orientata al mondo del lavoro. Durante il percorso sarà possibile entrare in contatto con professionisti del settore, creando così opportunità di dialogo e networking fondamentali per l’avvio di una carriera nel campo musicale e culturale.

La partecipazione è completamente gratuita, grazie al sostegno congiunto delle due istituzioni promotrici.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 luglio 2025.

«Con PM Pro vogliamo offrire ai giovani musicisti strumenti concreti per unire talento artistico e competenze professionali, formando figure in grado di trasformare le idee in progetti reali» dichiara il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi.

«Con questo percorso vogliamo accompagnare i giovani musicisti in una crescita completa, che unisca preparazione artistica e competenze progettuali, fondamentali per costruire una carriera solida nel mondo della musica» sottolinea il direttore del Nicolini Roberto Solci.