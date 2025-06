Alla guida con un tasso alcolemico sette volte oltre il limite

Alla guida con un tasso alcolemico sette volte oltre i limiti di legge. E' stato riscontrato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno a San Nicolò dove un 40enne di origini marocchine ha provocato un tamponamento a catena lungo la via Emilia. Tre i veicoli coinvolti e altrettanti feriti lievi. Dopo gli accertamenti legati alle condizioni psicofisiche del nordafricano è emerso il valore record che è costato la denuncia per guida in stato di ebbrezza e ovviamente il ritiro della licenza di guida.