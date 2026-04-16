Alla Vittorino, l'aula dell'abbraccio in ricordo della maestra Tiziana

"A Tiziana, maestra di sguardi profondi e aperti ai colori del mondo”. Recita così la targa scoperta da Kamuel, uno dei tanti amati ex studenti della docente, in occasione della dedica a Tiziana Carrara - prematuramente scomparsa dopo una malattia a dicembre - dell’aula dell’abbraccio, nel cortile della scuola Vittorino da Feltre.

Il Quinto circolo, diretto da Monica Caiazzo, ha deciso di fermarsi per dedicare tempo a spazio alla sua maestra. C’erano colleghi e colleghe, amici, alunni di ieri e di oggi, le famiglie, la sua famiglia. Una partecipazione massiccia che è stata testimonianza concreta dell’amore che non ha mai smesso di circondare questa insegnante dai capelli biondi e il sorriso gentile, in servizio alla Vittorino dal 2018. Tiziana ha lasciato nella sua scuola una traccia indelebile. Ci voleva un po’ di tempo per provare a scuotersi di dosso il dolore di questa perdita, e per trovare la lucidità di dedicarle qualcosa di bello.

Ed è bellezza pura l’idea di averle intitolato oggi una delle aule esterne della scuola, l’aula dell’abbraccio, che la maestra, convinta sostenitrice dell’outdoor education, amava particolarmente. In questo modo, non se ne andrà mai più da lì, idealmente.