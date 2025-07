Allarme degrado in Corso Europa «Rifiuti, topi e carenze igieniche»

”In Corso Europa, al fianco della pista ciclabile, c’è una zona di totale incuria e degrado”, a sollevare la questione è Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale che, a seguito delle diverse segnalazioni ricevute, si è recata in loco, constatando una situazione di forte abbandono.

«Si tratta di due terreni, in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà privata – afferma la capogruppo – posti ai lati opposti della carreggiata, a ridosso di una pista ciclabile ben curata e frequentata, nonché di attività commerciali regolarmente operative, che certamente non traggono beneficio dalla presenza di tale degrado ambientale e igienico. Le aree versano in uno stato di grave incuria, con presenza diffusa di rifiuti abbandonati, cartoni, materassi, resti di bivacchi, e addirittura una vera e propria “zona gabinetto”, a dimostrazione del fatto che i luoghi vengono utilizzati da persone senza fissa dimora come riparo notturno e diurno. La situazione risulta particolarmente critica anche sotto il profilo sanitario, vista la massiccia presenza di ratti ed altri animali infestanti».

Prosegue Soresi: «Pur non essendo l’intera area di proprietà comunale, il Comune ha facoltà e dovere di emettere ordinanza nei confronti del proprietario privato affinché provveda a mantenere decorosamente la propria porzione di terreno ». Soresi ha anche depositato una interrogazione.