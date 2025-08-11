Soresi: «Dopo un anno di raccolta puntuale Piacenza è più sporca»
La capogruppo di Fratelli d’Italia torna a puntare il dito contro l’Amministrazione e Iren, accusandoli di non aver apportato correttivi nonostante le criticità segnalate dai cittadini
August 11, 2025|1 ora fa
A dodici mesi dall’avvio sperimentale della raccolta puntuale dei rifiuti a Piacenza, la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Sara Soresi, torna a puntare il dito contro l’Amministrazione e Iren, accusandoli di non aver apportato correttivi nonostante le criticità segnalate dai cittadini.
«La città è oggettivamente più sporca – afferma Soresi – e i problemi sono gli stessi di un anno fa: gestione di pannolini e pannoloni, deiezioni canine, sabbia per lettiere, difficoltà nei condomini e aumento dell’abbandono di rifiuti, soprattutto in periferia».
La consigliera ricorda che già in Commissione consiliare a febbraio e in Consiglio comunale a maggio Comune e Iren avevano riconosciuto le difficoltà, dichiarandosi pronti a trovare soluzioni. «Peccato – aggiunge – che a oggi nulla sia cambiato».
Per questo Soresi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta chiedendo se il Comune abbia realmente interloquito con Iren e con quali risultati, se siano previsti interventi per risolvere le criticità e in quali tempi. Nel mirino, anche i contenitori condominiali sui marciapiedi, la possibilità di chiuderli per contrastare l’abbandono e la gestione dei rifiuti domestici più problematici.
