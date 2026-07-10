Allarme incendio alla Farnesiana ma era una super grigliata abusiva

I vigili del fuoco accorrono dopo l’allarme lanciato per un incendio notturno ai Giardini del Sole di via Marinai d’Italia. Ma era una super grigliata notturna organizzata – secondo alcuni testimoni – da un gruppo di immigrati nordafricani. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando alcuni residenti della Farnesiana hanno notato un forte bagliore e una colonna di fumo provenire dall’area verde e, temendo che fosse scoppiato un incendio, hanno dati l’allarme ai pompieri.

Sul posto sono così intervenuti rapidamente i vigili del fuoco convinti di dover domare un rogo all’interno del parco. Una volta arrivati hanno però scoperto che non si trattava di un incendio, bensì di una grigliata organizzata all’aperto con un grande braciere acceso e diverse persone riunite intorno al fuoco.