Alle "Olimpiadi" anche a 102 anni: nonni e ragazzi fra gare e sorrisi

Avete mai visto un'atleta di 102 anni alle Olimpiadi? Succede anche questo a Calendasco dove, al palazzetto dello sport, si è svolta la terza edizione delle "Olimpiadi Senior" della casa di riposo Longobucco, gestita da Sereni Orizzonti: aiutati e coordinati dai ragazzi delle scuole medie, i nonni e le nonne di Calendasco si sono cimentati in una serie di sport per agguantare punti in classifica e ottenere la meritata medaglia.

Da tre anni, questo particolarissimo evento si rinnova con entusiasmo, coinvolgendo stavolta circa una cinquantina di ragazzi delle prime medie dell'Istituto Comprensivo locale e una trentina di ospiti della casa di riposo. Quest'ultimi sono stati guidati (e qualche volta anche aiutati) tra le varie zone del palazzetto dove sono stati allestiti diversi sport come il basket, il calcio, il gioco dei barattoli o delle freccette, le bocce o il tiro della cassetta.

Tra gli ospiti della struttura c'era anche la signora Luisa, che ha da poco compiuto 102 anni, e che non ha fatto mancare la sua presenza. «Vedere comunicare generazioni distanti tra loro, che si mescolano in modo naturale, è una bellissima esperienza» sottolinea Alessio Borgazzi, da poco nuovo coordinatore della struttura di Sereni Orizzonti e alla sua prima "Olimpiade".