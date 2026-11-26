Le montagne piacentine colorate di bianco. Già dalla tarda serata di ieri, mercoledì 26 novembre, è iniziato a nevicare da quota mille metri sui rilievi del nostro territorio.

La precipitazione - piovosa in pianura e in prima collina - nevosa in montagna sta proseguendo anche in queste ore. Cime imbiancate in alta Val Nure e in alta Val Trebbia, dal Menegosa al Maggiorasca, dal monte Bue a Rocca d'Aveto.

Torrente Chero in piena

Nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, tramite la Prefettura di Piacenza è stata diramata un'allerta meteo in riferimento all'innalzamento del livello idrometrico del torrente Chero all'altezza di Ciriano, nel territorio comunale di Carpaneto. Il livello del fiume ha superato la soglia 3 e gli operatori della Protezione civile sono sul posto per monitorare la situazione.