Alpini, in 2.500 all'Adunata nazionale di Genova

Arriva il mese di maggio e per gli alpini dell’Ana arriva il mese dell’Adunata nazionale. Questa edizione sarà a Genova, da venerdì 8 a domenica 10. Da Piacenza, vista la vicinanza, si prevede la partecipazione di circa 2.500 persone. Si tratta di una previsione, perché è difficile avere numeri ufficiali anche dalla sezione di Piacenza. «I vari gruppi si organizzano da soli - conferma il presidente sezionale Gianluca Gazzola -, sappiamo solo che, considerate le difficoltà ricettive, a livello di spazi, della città di Genova e della Liguria, i più hanno scelto di viaggiare in giornata limitando la presenza alla giornata di domenica, quando è previsto lo sfilamento». «E’ ragionevole ipotizzare oltre 500 alpini in sfilata (con la divisa sezionale: camicia scozzese bianco, rosso e verde, ndr.) e circa duemila accompagnatori, tra amici degli alpini e familiari».

Si diceva della grande sfilata. I piacentini sfileranno nel 5° settore, il cui inizio è previsto, sulla carta, per le ore 13,30.

Coloro che invece saranno certamente a Genova almeno dal sabato, saranno i componenti dei due cori alpini piacentini: il Valtidone e il Valnure. I primi si esibiranno nella suggestiva località di Boccadasse (Sant’Antonio, Belvedere Edoardo Firpo, 2) alle ore 21 di sabato 9 maggio; allo stesso giorno e alla stessa ora il coro Valnure si esibirà invece in San Giacomo (Carignano, via Jacopo Ruffini, 11).

Soft ma chiara la posizione degli alpini piacentini sulla polemica del cappello assegnato ai volontari non militari dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi: la penna nera solo agli iscritti con il foglio di congedo.