Altro defibrillatore inastallato, ora via Calzolai più cardioprotetta

Quando vuole, Piacenza sa fare squadra e lo dimostra anche questa volta pensando a una delle vie più frequentate del suo centro storico. Stiamo parlando di via Calzolai, che da ora in avanti avrà un defibrillatore automatico posto all'altezza della Banca di Piacenza, frutto della collaborazione tra lo stesso istituto di credito cittadino, l'associazione Piacenza-Cittadella, i commercianti della via e il Progetto Vita Piacenza.

L'apparecchio è stato inaugurato ufficialmente alla presenza dei rappresentanti delle realtà coinvolte e del vicesindaco Matteo Bongiorni. Tutto è partito dall'associazione Piacenza-Cittadella che, consultando la dottoressa Daniela Aschieri, ha deciso di impegnare alcuni fondi rimanenti per l'acquisto di un defibrillatore.

I commercianti di via Calzolai hanno contribuito all'altra metà del costo, Banca di Piacenza all'installazione e al mantenimento. Progetto Vita organizzerà inoltre dei corsi per tutti commercianti per insegnare loro come si usa lo strumento salva-vita. La rete a Piacenza e provincia è arrivata ora a 1500 defibrillatori, sempre più la più cardioprotetta d'Europa