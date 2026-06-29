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PDRN anche detto "DNA di salmone": l'ingrediente bio-rigenerante

Sostanza chiave della beauty e della medicina rigenerativa, si sta facendo strada nella cosmesi più recente

Francesca Pelucchi
|1 ora fa
PDRN anche detto "DNA di salmone": l'ingrediente bio-rigenerante
3 MIN DI LETTURA
PDRN, letteralmente polidesossiribonucleotide, è una miscela di piccoli frammenti di DNA a basso peso molecolare molto utilizzata dalla medicina rigenerativa e dalla cosmesi coreana. Estratto principalmente dal liquido seminale o dalla milza del salmone e della trota, ma ne esistono anche versioni vegane, stimola la produzione di collagene ed elastina, velocizzando la riparazione dei tessuti cutanei. In vista della tintarella è bene conoscerlo perché una esposizione non sempre corretta può produrre fotoinvecchiamento, perdita di collagene e stress ossidativo. Utilizzare, quindi, post esposizione prodotti che contengono PDRN può essere molto utile per correre ai ripari di eventuali danni.
Ma perché viene estratto proprio dalla trota o dal salmone? «Perché il loro DNA è altamente compatibile con quello umano e particolarmente puro, il che lo rende un potente stimolo biologico per i processi di rigenerazione», spiegano dal team Soul4skin, K beauty store in via Rosolino Pilo 12 a Milano. «Oggi lo troviamo in numerosi sieri e creme, con risultati sempre più studiati. La scienza suggerisce, infatti, che possa stimolare la rigenerazione cellulare, supportare i fibroblasti e la produzione di collagene ed elastina, migliorare la microcircolazione e l’ossigenazione dei tessuti, ridurre l’infiammazione cutanea e rinforzare la barriera della pelle. In breve, quindi, un ingrediente che lavora in profondità per aiutare la pelle a rigenerarsi e ritrovare equilibrio». Ma la sua fortuna nasce inizialmente in ambito medico e rigenerativo. Per anni, infatti, è stato studiato per favorire la guarigione dei tessuti, la rigenerazione cutanea, la riparazione dopo danni o infiammazioni e come supporto alla cicatrizzazione.
Ma come funziona il PDRN sulla pelle? Principalmente attraverso tre meccanismi: l’attivazione cellulare, stimolando i recettori dell’adenosina e attivando i fibroblasti, le cellule responsabili della compattezza cutanea, migliorando il microcircolo e apportando più ossigeno e nutrimento ai tessuti e andando a favorire la riparazione tissutale. Inoltre, alcuni studi suggeriscono una possibile attività di supporto nel controllo delle risposte infiammatorie e nella riduzione del disconfort di una pelle reattiva. «Bisogna, però, dirlo con onestà. Nessun cosmetico può cancellare decenni di fotoinvecchiamento. Le rughe profonde e le alterazioni strutturali fanno parte della nostra storia. Di contro, la pelle possiede una grande capacità di miglioramento. Ed è qui che il PDRN diventa interessante. Una routine skincare ben costruita può aiutare a ottenere una pelle più luminosa, maggiore elasticità, migliore idratazione e colorito più uniforme. Il PDRN può essere utile per la pelle matura, quando la rigenerazione cellulare rallenta fisiologicamente, ma anche per la pelle danneggiata e assottigliata dal sole che presenta macchie e perdita di tono. Così come può intervenire sulla pelle sensibilizzata dopo trattamenti esfolianti o periodi di stress, o sulla pelle disidratata che fatica a mantenere una barriera cutanea efficiente», suggeriscono dal team Soul4skin.
PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum, Anua

Grazie all’elevata concentrazione di principi attivi, idrata e nutre efficacemente, illumina, leviga la consistenza irregolare della pelle e aiuta ad appianare le rughe e le linee sottili. Con acido ialuronico idratante, niacinamide per favorire la luminosità della pelle, la riduzione delle macchie pigmentarie, l’uniformità dell’incarnato e la levigatezza della texture irregolare, collagene, curcuma con effetti schiarenti, adenosina e acido citrico. Disponibile da Notino.
PDRN Pink Peptide Serum, Medicube

Siero illuminante per combattere le imperfezioni e la perdita di elasticità. Formulato con PDRN e un complesso di 5 peptidi, è leggero, ma intensamente idratante, penetra istantaneamente per lasciare la pelle morbida, rimpolpata e luminosa. I miglioramenti visibili dell’incarnato e della tonicità sono visibili già dopo due settimane di utilizzo. Acquistabile da Soul4skin.
PDRN Vita Toning Ampoule, Ganabelle

Formula illuminante sviluppata per aiutare la pelle ad apparire più luminosa, uniforme e idratata. Combina PDRN, niacinamide e capsule vitaminiche con vitamine B, C ed E per donare glow, rafforzando al contempo la barriera cutanea. Contiene anche diversi tipi di acido ialuronico che aiutano la pelle a trattenere l’idratazione e a risultare più piena e morbida. Ideale per pellei spente, secche e mature. Acquistabile da Soul4skin.
The Skinject Effect, Yepoda

Essenza per uso serale. Pensata per favorire un avanzato rinnovamento cutaneo e migliorare la texture della pelle, combina PDRN vegano con attivi vegetali complementari, tra cui esosomi derivati dal kimchi, per una pelle più sana e resiliente. Unisce una tecnologia a micro canali che favorisce l’assorbimento a una formulazione ad azione profonda che supporta la rigenerazione cutanea. Gli esosomi derivati dal kimchi e le spicule vegane affinano la texture e promuovono un aspetto rivitalizzato, mentre ingredienti delicati come acqua di crusca di riso e acido ialuronico bilanciano gli attivi più potenti.
Skin Caviar Luxe Cream, La Prairie

lussuosa crema viso infusa con PDRN di caviale frammentato. Definisce visibilmente i contorni del viso e apporta nutrimento. Giorno dopo giorno, la pelle ritrova compattezza e il viso appare liftato e levigato. Attenua linee di espressione e rughe, migliora la compattezza e l’elasticità, idrata e rimpolpa. È adatta a pelli da secche a molto secche.
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