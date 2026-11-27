Sono nove i rappresentanti chiamati a dar voce alle istanze dei lavoratori impiegati nel mega magazzino Amazon di Castel San Giovanni. I nove nominativi sono stati eletti al termine delle elezioni per eleggere i membri della rappresentanza sindacale unitaria al cui interno il sindacato maggiormente rappresentato è risultato essere Ugl Servizi. In totale hanno votato 761 lavoratori sui circa 1.400 lavoratori impiegati nel mega magazzino del parco logistico castellano.

Ugl Servizi è ora rappresentato da Elio Di Martino, Rosa Spiezia, Andreoli Luciano. Per Uiltrasporti risultano due eletti: Eleonora Cascone e Tony Dodevski. Per il sindacato Ala entrano Mirko Valenzano e Lorenzo Martino. Una eletta, Ilaria Schiavone rappresenta la Filt Cgil (16,4%) e un eletto, Stefano Ponzini, la Fit Cisl (9,9%).