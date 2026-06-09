Anche al bar S.Rita caffè, cornetto e... una copia di “Libertà”

Cambiano i costumi e le abitudini della società. Tra un’edicola che resiste e una che chiude, trovare le copie cartacee dei giornali può diventare - per gli appassionati dell’informazione con sfoglio - una piccola avventura quotidiana. Il digitale unito all’informazione in tempo reale on line sono segnali lampanti di una transizione complicata e ondivaga e di un sistema ibrido che cerca la sua nuova strada. Tradizione e innovazione su molti fronti ci vedono ancora combattuti e certamente con spinte diverse secondo l’età o meglio la generazione interpellata.

Cambia la società – si diceva – e a fronte di edicole che chiudono crescono i bar che offrono il servizio vendita dei giornali cartacei. “Libertà” ne ha riportato diverse realtà, in città e in provincia. Aggiungiamo questo servizio garantito al bar Santa Rita lungo il tratto finale dello Stradone Farnese dove – in una breve sosta caffè - abbiamo scoperto una pila di copie di Libertà. «Abbiamo attivato questo servizio cinque o sei anni fa proprio per la chiusura dell’edicola in piazzetta – racconta il barista -. Funziona e i cittadini apprezzano l’iniziativa. In genere vendiamo più copie nel fine settimana o nelle giornate segnate da eventi particolari in città».