Ancora al volante ubriachi, scattano due denunce

Due interventi dei carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno portato alla denuncia di due uomini di 26 e 59 anni per guida in stato di ebrezza. Il primo episodio si è verificato ieri, venerdì 5 dicembre, a Borgonovo lungo la Strada Boioli. Un contadino ha segnalato al numero di emergenza 118 la presenza di un’autovettura ferma in mezzo alla strada. I carabinieri della locale stazione, giunti sul posto, hanno identificato il conducente, un 69enne di Castel San Giovanni. L’automobilista, visibilmente alterato, è stato sottoposto a un test alcolemico che ha dato esito positivo, con un tasso ben quattro volte oltre il limite consentito dalla legge (2,36 g/L). Per questo motivo, la patente di guida è stata ritirata e l’uomo denunciato per guida in stato di ebrezza.

Il secondo intervento si è svolto la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2025, a San Nicolò. I militari hanno fermato in via Vescovi un giovane 26enne, di origini romene, alla guida di un’autovettura non di sua proprietà. Sottoposto a un accertamento etilometrico, il giovane automobilista è risultato positivo con un tasso di 2,27 g/L. E’ stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, in quanto il tasso alcolemico risultava di molto superiore ai limiti previsti dalla legge. Anche a lui è stata ritirata la patente.