A Cisiano, in pieno paese, ormai dalla scorsa estate è comparsa una anomala fuoriuscita di liquido maleodorante. A segnalare l'accaduto è stato un residente del paese che si è rivolto al Comune. Ma al momento non si è ancora arrivati ad una soluzione. Il campo in questione si trova tra via Deledda e via Pirandello. Lì, tra l'erba rigogliosa proprio a causa dell'acqua presente, si trova la misteriosa perdita. Mesi fa, il cittadino ha inizialmente contattato Iren che ha confermato che si tratta di liquami fognari non derivante da condutture di loro competenza.

Nel frattempo, il laghetto maleodorante si è espanso (senza disagi per la popolazione) colando fino al parcheggio a fianco della Statale 45, dove l'acqua viene poi raccolta in una canalina di scolo. Il timore è, chiaramente, il possibile inquinamento delle falde acquifere.