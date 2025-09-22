Anziano cade vicino al Ponte Gobbo, soccorso da eliambulanza

Poco dopo le 17.30 di ieri, i soccorritori sono stati attivati dalla centrale operativa del 118 per intervenire nel comune di Bobbio, vicino al ponte Gobbo, dove un uomo (che si trovava nella strada che porta al rio Foino) a seguito di un probabile malore è scivolato sul greto del fiume Trebbia.

Il 90enne è stato recuperato dagli operatori del 118 partiti da Marsaglia e da Bobbio: è stato posizionato sulla barella e infine trasportato sull’elisoccorso - atterrato in un campo nelle vicinanze del ponte - grazie all’aiuto del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Il novantenne avrebbe riportato un trauma cranico, motivo per cui è stato deciso il trasporto all’ospedale di Parma sull’eliambulanza.