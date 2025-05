Appalti in Valtrebbia, due patteggiamenti e 4 abbreviati

Inizia a definirsi la geografia del processo che coinvolge ex sindaci, tecnici comunali e imprenditori accusati di aver costruito un sistema illecito per truccare gli appalti pubblici in Valtrebbia e Valnure.

Nell’udienza preliminare che si è tenuta venerdì 9 maggio 2025 sono state definite le scelte processuali della gran parte degli imputati: sono tredici, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione, concussione, turbativa d’asta, falsi e voto di scambio.

Vanno verso il patteggiamento l’ex sindaco di Corte Brugnatella Mauro Guarnieri e l’ex vicesindaca di Zerba Claudia Borrè.

Nel caso di rinvio a giudizio, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e l'ex sindaco di Corte Brugnatella Massimo Castelli si difenderanno in un processo con rito ordinario, senza sconti di pena ma con la possibilità di portare testimoni e prove a loro favore.