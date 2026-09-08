Area comunale intitolata a Ennio Armelloni

Il parcheggio in prossimità della chiesa di Canneto Sopra che da circa un anno gli abitanti della frazione di Gazzola hanno a loro disposizione è stato intitolato a Ennio Armelloni, scomparso nel 2022. Il figlio, Massimo, è uno dei tanti nuovi residenti che nel corso degli anni hanno preso casa nella frazione di Gazzola. È stato lui qualche tempo fa a donare un appezzamento di terra, subito all’ingresso del paese in prossimità dell’oratorio, al Comune. Terra che, andando incontro alle richieste dei residenti, è stata destinata a parcheggio pubblico. Ora, su richiesta degli stessi residenti, quell'area è stata intitolata al padre di Massimo, e anche Patrizia, Ennio Armelloni. La cerimonia si è conclusa con una cena bianca, sotto le stelle.