Area pedonale lungo il Corso, entra in funzione la telecamera

Cambia la viabilità in centro storico. "In conformità con l’ordinanza che istituisce le Aree pedonali urbane in città - fanno sapere dal Comune di Piacenza - a partire da lunedì 22 settembre alle ore sei, sarà attiva la telecamera posizionata al varco Apu di Corso Vittorio Emanuele, all’altezza della chiesa di Santa Teresa.

Si tratta della telecamera che fino a ieri si trovava all’angolo tra il Corso e via Verdi. Nessuna variazione di ordinanza, che già precedentemente stabiliva l’istituzione dell’Apu nel tratto interessato, ovvero tra Santa Teresa e largo Battisti.

"Il nuovo assetto consente così di monitorare gli accessi dell’Area Pedonale Urbana su Corso Vittorio Emanuele in modo da garantire il corretto transito in un’area così delicata" evidenziano da Palazzo Mercanti.

In prossimità del varco in questione, già provvisto di apposita segnaletica APU, è stata installata in queste ore la telecamera che - come per gli altri varchi dell’Area Pedonale Urbana in piazza Duomo e in piazza Cavalli - sarà attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.