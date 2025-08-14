Arena Daturi verso il rebranding: cercasi sponsor da 200mila euro

Dietro le quinte della cultura piacentina si prepara una svolta per l’arena Daturi. L’amministrazione Tarasconi sta lavorando a un progetto di rebranding che prevede la ricerca di uno sponsor ufficiale per legare il proprio marchio agli eventi dell’arena per almeno tre anni. L’impegno economico richiesto è di 200mila euro l’anno (oltre Iva), per un totale di 600mila euro, rinnovabile. In cambio, lo sponsor otterrà visibilità all’interno e all’esterno della struttura, sui materiali di comunicazione e soprattutto nei principali eventi musicali e culturali. Il Daturi è destinato a diventare un punto di riferimento per concerti e spettacoli estivi. Il bando sarà pubblicato a breve e sarà aperto a grandi brand nazionali, internazionali e anche realtà locali.