Gare di cricket e calcio nel Daturi "chiuso per lavori"

“Arena Daturi chiusa per lavori”. Chiusa per molti, ma non per tutti, verrebbe da dire citando una celebre pubblicità. Di giorno si procede ai lavori di riqualificazione che saranno ultimati a settembre. Quando si fa sera e le ombre si allungano i lavori si fermano e l’arena diventa teatro di partite di giovani stranieri che si sfidano a calcio e cricket.

In queste sere il campo è diviso in due: ragazzi di origine africana che giocano a pallone e a venti metri di distanza due squadre composte da altri migranti, questa volta asiatici, che cercano di superarsi con mazza e palla da cricket. In barba al segnale di divieto, si salta la staccionata e la partita può iniziare. Non manca poi chi scegli gli alberi all’interno del Daturi per riposare all’ombra. Un aspetto che in queste serate estive ha fatto giungere alla casella postale di Libertà parecchie segnalazioni da parte di cittadini che lamentano un uso improprio dell’arena, che sarebbe chiusa per lavori in corso.

Il cricket non è una novità. Già un paio di anni fa emerse il problema: alcuni ragazzi pakistani, indiani e bengalesi trovavano in quello sport un momento di serenità dopo la settimana a faticare nei capannoni della logistica o al mercato ortofrutticolo. All’epoca l’assessore allo sport Mario Dadati trovò una soluzione: far traslocare i giocatori nel campo in via Radini Tedeschi, a fianco della piscina della Farnesiana, grazie alla collaborazione della società Activa Piacenza e dello Csen.

L’esperimento ha però avuto la breve vita di una sola stagione. «È stato interrotto perché gli accordi sono stati disattesi - dice oggi l’assessore - chi sfruttava il campo era chiamato a curare anche la manutenzione ordinaria, ad esempio tagliare l’erba e tenere comunque in ordine».

«Non è però stato così - afferma Dadati - nel gruppo pakistano non si era trovata la necessaria coesione all’interno».

Ora il campo alla Farnesiana è chiuso e si sta riflettendo sulla nuova destinazione, sempre in ambito sportivo.