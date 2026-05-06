Arrestato spacciatore grazie all'app Youpol: sequestrato anche un manganello

Nuovo arresto grazie alla segnalazione dei cittadini tramite l'app Youpol. È accaduto nel pomeriggio del primo maggio tra via Casati e via Don Borea, a Piacenza.

Nella zona, gli investigatoti hanno individuato un giovane cittadino straniero che compiva movimenti sospetti. Dopo la cessione di una dose di cocaina a un cittadino, i poliziotti sono intervenuti sequestrando stupefacente e denaro in possesso dello spacciatore.

Dopo aver individuato l’abitazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno inoltre effettuato una perquisizione, sequestrando 11 grammi di hashish, materiale da confezionamento, altro denaro, un manganello telescopico ed uno spray al peperoncino.

Lo spacciatore, un ventenne nordafricano richiedente asilo, è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura.

L’arresto è stato poi convalidato, con l’applicazione della misura del divieto di dimora a Piacenza per lo spacciatore.

Nel corso degli ultimi 10 giorni, sono già 8 gli spacciatori finiti nella rete della Polizia, di cui cinque in arresto e tre denunciati a piede libero.